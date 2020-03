Pro Cycling Manager und Tour de France 2020 radeln im Juni auf PC und Konsole

Nacon und Cyanide haben letzte Woche die beiden Spiele Pro Cycling Manager 2020 und Tour de France 2020 mit einem gemeinsamen Trailer angekündigt. Pro Cycling Manager lässt uns ein professionelles Radsport-Team verwalten, das wir auf bis zu etlichen Etappen der Tour de France zu neuen Höhen führen können. Der Titel basiert auf dem etablierten Fundament der Reihe, das mit neuen Funktionen erweitert wurde. Beispielsweise dürfen wir stärker auf die Moral unserer Truppe Einfluss nehmen.

In Tour de France 2020 treten wir selbst in die Pedale, denn auch hier soll sich einiges geändert haben. Zum einen wurde die Benutzeroberfläche überarbeitet und es gibt einen Modus, der sich zum Trainieren und zum Aufstellen von Bestzeiten eignet. Die Entwickler sprachen auch über Arbeiten an der KI, die nun offenbar etwas aggressiver auftritt. Außerdem wurde uns eine noch geheime Funktion versprochen, allerdings wissen wir derzeit nichts darüber.

Tour de France 2020 und Pro Cycling Manager 2020 werden beide am 5. Juni auf Playstation 4 und Xbox One, sowie auf dem PC veröffentlicht.