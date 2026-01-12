Priyanka Chopra Jonas wird in Prime Videos The Bluff zur piratenjägernden Ein-Frau-Armee

Abonnenten von Prime Video werden bald einen brandneuen Actionfilm erwarten, der zweifellos Fans fesseln und unterhalten wird. Bekannt als The Bluff wird dies ein actiongeladenes Projekt sein, das in die Kategorie der Ein-Mann-Armee fällt, da eine Person enorme Widrigkeiten überwunden lässt.

Technisch gesehen ist Ein-Frau-Armee vielleicht eine bessere Beschreibung, da dieser Film Priyanka Chopra Jonas' Heldin folgt, die damit beauftragt wird, ihre paradiesige karibische Insel vor eindringenden Piraten zu verteidigen, die nichts lieber wollen, als zu plündern und zu plündern. Wie üblich bei solchen Filmen ist der Held nicht nur ein gewöhnlicher Niemand, sondern vielmehr eine mysteriöse Person mit einer tödlichen Vergangenheit...

Mit den Talenten von Karl Urban und Temuera Morrison wurde dieser Film von Frank E. Flowers inszeniert und von Flowers sowie Joe Ballarini geschrieben und wird am 25. Februar zu Prime Video kommen. Während Sie unten den Teaser-Trailer zum Film sehen können, wird am 14. Januar ein längerer Trailer erscheinen.