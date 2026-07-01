Private Minecraft Server im Vergleich zum "Schwarzmarkt" durch Vertreter der Entertainment Software Association

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Die Entertainment Software Association oder ESA vertritt die Interessen der Publisher und der Spielebranche in den USA oder zumindest der Großen mit dem verfügbaren Geld, um Vertreter im Gerichtssaal zu bezahlen. Kürzlich löste ein ESA-Vertreter mit der kühnen Behauptung eine Kontroverse aus, dass privat gehostete Server illegal seien und wie ein Schwarzmarkt für Videospiele seien.

Dieses Argument wurde bei einer Anhörung des Staatssenats in Kalifornien vorgebracht (danke für den Spot, TheGamer), wo die Stop Killing Games-Bewegung versucht, ein Gesetz namens Protect Our Games durchzusetzen. Stop Killing Games möchte ein Ende sehen, dass Spiele offline genommen und unspielbar gemacht werden, sobald der offizielle Support endet. Eine der Möglichkeiten, wie eine Community ein Spiel über seine offizielle Unterstützung hinaus weiterführen kann, sind private Server.

Jennifer Gibbons, Vizepräsidentin der ESA für Staatsangelegenheiten, hält dies für eine schreckliche Sache. "Sie sind illegal," Gibbons sagte, als die Idee der privaten Server von Minecraft in der Senatsanhörung aufgeworfen wurde.

"Sie stehen in keiner Weise in Verbindung mit Microsoft. Microsoft hat für Minecraft viel Kritik erhalten, weil diese Community-Server nicht die gleichen Sicherheitsstandards anwenden wie Microsoft auf ihren Minecraft Servern."

Gibbons stimmte auch zu, als er gefragt wurde, ob private Server wie ein "Schwarzmarkt" für Videospiele seien, und sagte: "Tatsächlich betrachten wir es als Piraterie." Das ändert nichts daran, dass Minecraft seit dem Start des Spiels wohl private Server gefördert hat, da alles, was man für einen hostet, auf der Website des Spiels verfügbar ist. Wir sind uns über die Solidität des "illegalen" Arguments nicht sicher, aber die Vorstellung, private Server so heftig zu hassen, erinnert mich an das eine Bild, in dem der Typ unvernünftig wütend auf das Kind mit dem Propellerhut wird. Das Gesetz wurde ohnehin nicht verabschiedet, hat aber die Chance, es später erneut zu versuchen.