Private Division von Take-Two an einen Unbekannten verkauft

Anfang des Jahres ging Take-Two gegen seine Indie-Entwickler vor und schloss Roll7 (am besten bekannt für OlliOlliand Rollerdome) und Intercept Games (Kerbal Space Program). Im Juni wurde auch Private Division geschlossen, wobei die Zukunft des Studios völlig unbekannt ist.

Wie jedoch in einem neuen Finanzbericht bestätigt wurde, hat Take-Two die Private Division an einen unbekannten Käufer verkauft. Mit ihm gehen Game Freaks Project Bloom und Tales of the Shire. Private Division wird weiterhin die No Rest for the Wicked von Moon Studios unterstützen, aber dieses Spiel ist nicht Teil des Verkaufsdeals.

Im selben Bericht erhielten wir auch die Bestätigung, dass Grand Theft Auto VI immer noch im nächsten Herbst erscheint und dass sich die Red Dead Redemption-Serie der 100-Millionen-Marke nähert.