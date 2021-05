Privatdetektiv Yagami ermittelt im herbstlichen Lost Judgment

You're watching Werben

Sega hat heute Nachmittag Lost Judgment angekündigt, einen Nachfolger zum Action-Krimi mit dem Privatdetektiv Takayuki Yagami. Dieses Spiel soll am 24. September weltweit auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen. Neben einer der japanischen Originalsprachausgabe wird es eine englische Synchronisation mit Untertiteloptionen (auch in deutscher Sprache) geben.

Lost Judgment möchte sich mit der Frage beschäftigen, was Gerechtigkeit eigentlich bedeutet. Im ersten Video sehen wir einen Gerichtsfall, der Aufmerksamkeit erregt: Ein Angeklagter spricht über einen unbeteiligten Fall, der vor Jahren durch das Justizsystem gerutscht sei. Der vermeintliche Mörder habe den Tod seines Sohnes zu verantworten und nun ist er auf grausame Art und Weise getötet worden. Die Aufnahmen der Tat tauchen im Internet auf und Yagami ermittelt, weshalb er zwischen die Fronten der Yakuza und der Polizei gerät.

Produzent Kazuki Hosokawa sprach während der Vorstellung darüber, dass Takayuki Yagami diesmal in einer Hochschule Nachforschungen anstellen wird. Ob der alte Herr als Student angemeldet wird oder sich als Vertretungslehrer einschleicht, ist nicht klar. Wir konnten allerdings bereits sehen, wie der Protagonist bei verschiedenen, curricularen Aktivitäten teilnimmt.

Spielerisch solltet ihr euch auf eine Erweiterung der Judgment-Formel einstellen. Das Kampfsystem wird beibehalten und mit dem Kampfstil „Snake" angereichert (es stehen also drei Formen zur Verfügung). Auch das Stealth-Gameplay wurde ausgebaut, das bedeutet aber auch, dass die gefürchteten Verfolgungsmissionen zurückkehren werden. Gleichzeitig fällt auf, dass der Ermittler Yagami nach wie vor sehr fit ist. Er fährt mit einem Skateboard durch die Stadt, läuft an Häuserwänden entlang und klettert akrobatisch durch Häuserschluchten. In der Schule wird rhythmisch mit der Klasse getanzt, großartig.

Yokohama aus Yakuza: Like a Dragon wird einer der Schauplätze sein, die wie in Lost Judgment aufsuchen. Das Rotlichtviertel Kamurocho aus Tokyo wurde ebenfalls als Tatort bestätigt. Eine ganze Woche lang hat das Entwicklerstudio Ryu ga Gotoku nun bereits auf einer speziellen Webseite Gameplay-Schnipsel des ersten Trailers präsentiert. Gestern Abend wurde das Spiel im japanischen Playstation-Store geleakt.