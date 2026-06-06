Prison of Husks sieht aus wie ein Soulslike aus den 90ern, wird dieses Jahr auf dem PC erscheinen

Die Future Games Show war vollgepackt mit Informationen zu neuen und kommenden Videospielen vom Indie- bis AAA-Spektrum. Ein solches Beispiel stammt vom Entwickler Glass Head Dolls, der bei der Veranstaltung einen neuen Blick auf den nostalgischen Soulslike-Titel Prison of Husks präsentierte.

Auch wenn man heutzutage wahrscheinlich weiß, was man von einem Soulslike-Projekt erwarten kann, liegt das an der Präsentation und dem Aussehen des Projekts, das wie ein Titel aus den 1990ern oder frühen 2000ern aussieht.

Die Prämisse des Spiels ist die Erkundung der Ländereien des Lithos-Plateaus, wo das Ziel ist herauszufinden, warum das Reich verfällt, während du gleichzeitig versuchst, deine lange verlorene Liebe zu finden, die auf dich angewiesen ist, um zu überleben.

Mit intensivem Kampf und Pariersystemen sowie ausrüstbaren Ringen und Broschen zur Optimierung des Spielstils wird uns in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass "Prison of Husks darauf abzielt, die Magie des Umherwanderns in einer kompakten und dichten Welt voller Abkürzungen wiederzuerlangen, die sich selbst zurückführen. Decke in jeder Ecke Geheimnisse auf."

Prison of Husks soll später in diesem Jahr auf dem PC über Steam erscheinen, wobei auch ein PlayStation-Debüt für das Spiel angekündigt ist. Das genaue Veröffentlichungsdatum der beiden Versionen steht noch aus, aber unten sieht man einen neuen Trailer zum Spiel.