HQ

Prison Architect 2 wurde in Korea bewertet. Die noch nicht angekündigte Fortsetzung wurde vom koreanischen Game Rating and Administration Committee als geeignet für "Juvelines" eingestuft.

Wie Eurogamer berichtet, ist der Link zur Wertung des Spiels nicht mehr aktiv, was ein wenig verdächtig erscheint. Wenn Sie sich die Bewertung selbst ansehen möchten, ist es dem Twitter-Nutzer Kurakasis gelungen, einen Screenshot zu machen und ihn online zu teilen.

Es ist nicht klar, wann genau Prison Architect 2 angekündigt wird, aber The Game Awards nächsten Monat könnten die perfekte Gelegenheit bieten. In diesem Jahr ist es acht Jahre her, dass das Original zum ersten Mal veröffentlicht wurde, und vier Jahre, seit es den Early Access von Steam verlassen hat. Das letzte Update, The Sunset Update, wurde im Mai dieses Jahres veröffentlicht.

In unserer Rezension von Prison Architect sagten wir: "Insgesamt ist Prison Architect ein sehr gutes Spiel, und es bringt neue Ideen und ein neues Setting in ein müdes Genre. Die Innovationen, die hier angeboten werden, halten das Spiel frisch und belohnen die Investitionen der Spieler, selbst mit den schwierigen Herausforderungen und der düsteren Atmosphäre."