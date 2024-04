Prison Architect 2 wurde erneut auf September verschoben

HQ

Prison Architect 2 wurde nach seiner Enthüllung im Januar dieses Jahres von einer zweiten Verzögerung getroffen. Das Spiel sollte ursprünglich am 26. März erscheinen, wurde aber später auf Mai verschoben. Publisher Paradox Interactive hat nun bestätigt, dass das Spiel am 3. September erscheinen wird.

In einer Erklärung hat der Publisher darauf hingewiesen, dass er beschlossen hat, das Spiel zu verschieben, nachdem seine Stabilität durch Speicherprobleme beeinträchtigt wurde.

"Vor kurzem haben wir einige Stabilitätstests mit unserer neuesten Version des Spiels durchgeführt und festgestellt, dass unerwartete Probleme zu oft auftreten, insbesondere bei Konfigurationen mit niedrigen Spezifikationen." Paradox sagte in einem Statement, das Eurogamer zugespielt wurde. "Nachdem wir das Problem identifiziert hatten, begannen wir mit der Verbesserung der Speichernutzung von Prison Architect 2, um die Situation zu entschärfen. Insgesamt war die Arbeit erfolgreich und wir haben Verbesserungen auf Geräten und Konsolen mit niedrigeren Spezifikationen gesehen.

"Leider ergaben sich bei einer solchen Überarbeitung einige neue technische Herausforderungen, da die Anzahl der Abstürze auf anderen PC-Konfigurationen merklich zunahm. Wir haben sofort damit begonnen, sie in Angriff zu nehmen, aber das hat in dieser letzten Phase der Entwicklung Zeit von unserem Hauptziel abgezogen, da wir Ressourcen von der Feinschliffarbeit am Spiel auf die Behebung der Abstürze verlagern mussten.

"Während wir derzeit eine Version des Spiels für alle Plattformen zertifiziert haben und bereit für die Veröffentlichung sind, wird dieses neue Speichernutzungssystem das Spielerlebnis erheblich verbessern." Paradox abgeschlossen. "In Anbetracht des Vermächtnisses von Prison Architect und der leidenschaftlichen Community dahinter wollen wir die bestmögliche Fortsetzung eines so beliebten Spiels liefern, und wir wollen keine Abstriche machen."