Prison Architect 2 wurde auf Mai verschoben

Paradox hat entschieden, dass Prison Architect 2 noch nicht ganz bereit ist, Ende März 2024 auf den Markt zu kommen. Die Fortsetzung der Simulation wurde mit einer Verzögerung getroffen und wird nun etwa sechs Wochen später als erwartet und stattdessen am 7. Mai 2024 erscheinen.

Als Grund für die Verzögerung heißt es in Paradox: "Wir sind zwar bereits zuversichtlich in das Spiel, aber diese zusätzliche Zeit wird es uns ermöglichen, weitere Fehler zu beheben und das Spiel für alle Plattformen weiter zu optimieren. Obwohl es eine Option war, sich an den ursprünglichen Starttermin zu halten, sind wir der Meinung, dass diese zusätzliche Zeit notwendig ist, um sicherzustellen, dass wir Ihnen vom ersten Tag an ein reibungsloseres Erlebnis bieten."

Um die Fans auf die Veröffentlichung vorzubereiten, die jetzt später als erwartet veröffentlicht wird, wird es ab März eine Reihe von Streams geben, um die Fans über die letzten Entwicklungsarbeiten für das Spiel auf dem Laufenden zu halten.