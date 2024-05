Prison Architect 2 Vorschau: Spaß, aber nicht ohne Mängel

HQ

Wenn man bedenkt, wie oft wir in der Vergangenheit Spiele verbrannt haben, die debütierten, bevor sie tatsächlich fertig waren, entweder in Form von fehlendem Inhalt oder Glanz, ist es schwer, Prison Architect 2 ohne große Warnzeichen zu sehen. Dieses Spiel wurde mehrfach verschoben und es gab sogar den langjährigen Hauptentwickler und das Support-Studio, das die volle Produktionsverantwortung übernahm, bevor das Spiel debütierte und in die Hände der Fans gelegt wurde. Es gibt viele Gründe, sich Sorgen über diese Fortsetzung zu machen, weshalb ich die Chance ergriffen habe, sie ein paar Monate vor der Veröffentlichung ausprobieren und testen zu können.

Da die Veröffentlichung nun für den 3. September geplant ist, hat Entwickler Kokku Monate Zeit, um diesen Titel weiter zu verfeinern und zu verbessern, weshalb mich einige der klobigeren Elemente und Leistungsprobleme im Moment nicht allzu sehr stören. Lassen Sie uns also zunächst diesen Teil der Vorschau aus dem Weg räumen.

In diesem frühen Build hatte ich Abstürze, fehlerhafte NPCs und war manchmal ein wenig frustriert über das fummelige Steuerungsschema. Und das alles in nur wenigen Stunden Spielzeit. Auch hier würde ich absolut erwarten, dass die Leistung und die Probleme in den kommenden Monaten ausgebügelt werden, und hoffentlich wird auch das Steuerungsschema geglättet.

Was mich ein wenig mehr beunruhigt, ist die Tutorial-Lösung des Spiels, die Schwierigkeiten hat, ihren Zweck zu erfüllen. Prison Architect 2 lehrt dich, wie man hauptsächlich auf zwei Arten spielt. Die erste ist die Form von Pop-up-Boxen mit kurzen Videoclips und Beschreibungen, die im Wesentlichen als Mini-Handbücher für jede Kern-Gameplay-Mechanik dienen. Sie sind ohne Zweifel informativ, aber sie sind auch vergesslich, leicht misszuverstehen, und wenn man sie einmal geschlossen hat, sind sie sehr schwer zu finden und erneut zu lesen. Glücklicherweise gibt es eine praktischere Alternative, die auch einen sekundären Zweck als die Kampagne erfüllt.

Die Kampagne von Prison Architect 2 ähnelt anderen Management- und Simulationskampagnen, da du dich durch Level einzigartiger Gefängnisse arbeiten und die Probleme lösen musst, mit denen sie geplagt werden. In den ersten Missionen, von denen ich fünf in dieser Vorschau erleben durfte, bringt Ihnen das Spiel bei, wie Sie die grundlegenden Konstruktionsmechaniken anwenden, Räume zuweisen, sicherstellen, dass Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, wie Sie Mitarbeiter einstellen und Gefangene aufnehmen, Stromkabel und Wasserleitungen bauen, alle Kernelemente, um ein Gefängnis selbst zu führen, ohne dass das Spiel Sie auf dem Weg dorthin führt. Während dies theoretisch eine gute Prämisse ist, lässt sie in der Praxis mehr zu wünschen übrig, da man effektiv ein Gefängnis übernimmt, ein paar sehr kleine Aufgaben erledigt, die sehr wenig Aufwand erfordern, und dann nach 15 Minuten zum nächsten übergeht.

Prison Architect 2 versucht, dies lohnender zu gestalten, indem man eine Geldbelohnung für das Abschließen dieser "Missionen" erhält, bei denen man in einen neuen Rang befördert wird, wenn man genug Geld verdient. Das Hauptproblem ist, dass für jede abgeschlossene Mission ein bestimmter Geldbetrag belohnt zu werden scheint, was bedeutet, dass es nicht wirklich einen Anreiz gibt, jedes Mal die bestmögliche Arbeit zu leisten, nicht, dass es in dieser frühen Vorschauphase viel Spielraum dafür gibt. Wenn das alles zusammenkommt, auch mit Blick auf die anderen Tutorial-Systeme, macht Prison Architect 2 ehrlich gesagt einfach einen schlechten Job bei der Erklärung, wie man das Spiel spielt, was zweifellos eine Frustration für diejenigen sein wird, die weniger Erfahrung mit diesem Genre haben.

Auf der positiven Seite der Dinge, wenn man die schwierige Eröffnungsphase überwindet, beginnt das Spiel in sich selbst zu wachsen, und hier beginnt man, die Brillanz und das Potenzial darunter zu sehen. Die Verwaltungssysteme sind tief und bieten viel Tiefe, die Konstruktionselemente ermöglichen es Ihnen, bei Ihren Designs und Ihrem Styling wirklich kreativ zu werden, die Sicherheitsfunktionen fügen Ihrer Herangehensweise an das Management eine zusätzliche Ebene hinzu, indem Sie feststellen müssen, ob jeder Teil Ihres Gefängnisses sicher ist, indem Sie separate Schlüssel für einzigartige Türen haben. Zum Beispiel. Hinzu kommt ein Fortschritts- und Levelsystem, bei dem du Upgrades erwirbst und neue Räume für dein Gefängnis freischaltest, indem du Erfahrung für das Abschließen von Aufträgen im Spiel sammelst, was Wunder bewirkt, wenn es darum geht, dich zu beschäftigen. Und das alles, bevor wir über die größte Änderung in diesem Spiel im Vergleich zu seinem Vorgänger sprechen, die Tatsache, dass es 3D und nicht mehr 2D ist.

Obwohl ich denke, dass die 2D-Ästhetik des Originals Prison Architect einen gewissen Charme hatte, lässt sich nicht leugnen, dass der Sprung zu 3D bedeutet, dass das Spiel detaillierter ist, sich lebendiger und immersiver anfühlt und sich natürlicher anfühlt, komplexe Gefängnisse zu erstellen, die aus mehreren Stockwerken bestehen. Manchmal führt der 3D-Fokus zu ein paar klobigen Begegnungen, besonders wenn man versucht, beim Platzieren und Bauen präzise zu sein, aber ich denke, das wird sehr schnell vergessen sein, wenn man ein Steuerungsschema hat, das sich etwas intuitiver anfühlt.

Wenn man all dies berücksichtigt, sowie die Tatsache, dass das Spiel einen Sandbox -Modus unterstützt, in dem man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann, Community-Funktionen, mit denen man auf Gefängnisse zugreifen kann, die von anderen Spielern erstellt wurden, und sogar Möglichkeiten, das Spiel zu modifizieren und das Erlebnis über die offiziellen Wege hinaus weiter zu verbessern, die Kokku erkunden wird, sobald das Spiel erschienen ist und sich der Fokus auf die Zeit nach dem Start verlagert, Es ist klar, dass es mit Prison Architect 2 eine Menge gibt, worauf man sich freuen kann. Es braucht die zusätzlichen Monate, um sicherzustellen, dass es vor dem Debüt den nötigen Glanz und Glanz hat, aber alle Bedenken, die ihr über den Inhalt und die Art und Weise, wie dieses Spiel entwickelt wurde, hattet, können ausgeräumt werden, denn es gibt Qualität und viel Potenzial in dieser Management-Fortsetzung.