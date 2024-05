Prison Architect 2 Entwicklung wurde an einen anderen Entwickler übergeben

HQ

Es scheint, als ob die Verzögerungen nur eine Idee dafür sind, was hinter den Kulissen der Entwicklung von Prison Architect 2 vor sich gegangen ist. Da das Spiel nach der jüngsten Verzögerung nun für den 3. September geplant ist, wird im Hintergrund eine weitere Änderung vorgenommen, da Double Eleven, der leitende Entwickler des Spiels und das Team, das das Originalspiel auf die Konsole portiert hat und das in den letzten neun Jahren an der Serie gearbeitet hat, verlässt das Franchise und übergibt die Entwicklungsaufgaben vollständig an das ehemalige Support-Studio Kokku.

Paradox hat eine Erklärung abgegeben, in der er näher erläutert, warum dies geschehen ist, und fügte hinzu: "Mit der bestandenen Zertifizierung der Fortsetzung auf allen Plattformen wurde der Vertrag erfüllt. Wir konnten jedoch keine kommerzielle Vereinbarung finden, die für beide Parteien funktionierte, und einigten uns einvernehmlich darauf, getrennte Wege zu gehen."

Kokku ist seit Herbst letzten Jahres an der Entwicklung von Prison Architect 2 beteiligt und wird nun die Aufgabe haben, sicherzustellen, dass das Spiel in wenigen Monaten für die breite Veröffentlichung bereit ist. Der Game Director von Double Eleven Gaz Wright hat eine Erklärung veröffentlicht, die dies bestätigt:

"Kokku hat seit der gamescom im letzten Jahr mit uns zusammengearbeitet, um Prison Architect 2 vorzubereiten und sich darauf vorzubereiten, den Staffelstab zu übernehmen, was sie im Januar dieses Jahres vollständig getan haben. Sie sind genauso leidenschaftlich wie unser Team, mit einer Liebe zum Genre. Neben der Fertigstellung von Features für das Spiel in den letzten Monaten haben wir auch einige wirklich lustige Diskussionen über Ideen und Inhalte geführt, die sie in den kommenden Jahren hinzufügen könnten."

Es gibt noch keine Erwähnung darüber, was die Zukunft für Double Eleven bereithält, aber hoffentlich kann das Spiel mit dieser jetzt veröffentlichten Entwicklungsänderung seinen nächsten geplanten Starttermin ohne weitere Probleme erreichen.