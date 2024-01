Prinzessin Peach hat immer noch die gleiche Synchronsprecherin

HQ

Während Charles Martinet sich letztes Jahr entschieden hat, nicht mehr die Stimme hinter Mario, Luigi (mit Kevin Afghani, der ihn ersetzt) und ein paar anderen Charakteren zu sein, scheint es, als ob Peach von dieser ziemlich großen Änderung nicht betroffen sein wird.

Samantha Kelly, die Synchronsprecherin hinter Peach in den Videospielen, hat sich nun selbst bestätigt, dass sie im kommenden Switch-Exklusivtitel Princess Peach: Showtime tatsächlich die Prinzessin des Pilzkönigreichs spielt. Schaut euch den kurzen Videoclip im X-Post unten an, in dem Kelly auch hinzufügt: "Es wird das beste Spiel aller Zeiten... Es wird großartig werden".

Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Kelly Peach weiterhin zum Leben erwecken wird und hoffen, dass sie diese Rolle noch sehr lange behalten kann.