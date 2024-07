Prinzessin Leias Bikini-Outfit aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter wird versteigert

HQ

Wenn Sie ein eingefleischter Star Wars-Fan sind und ein Stück ikonischer Filmgeschichte besitzen möchten, ist es vielleicht an der Zeit, tief in Ihre Brieftasche zu greifen. Prinzessin Leias Bikini aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter wird in naher Zukunft versteigert, ein Kleidungsstück, das zweifellos zu den auffälligsten der Filmgeschichte gehört und von Carrie Fisher während der Dreharbeiten in den frühen 80er Jahren getragen wurde.

Wenn Sie hoffen, den Bikini zu Ihrer kleinen Sammlung zu Hause hinzuzufügen, liegt der Preis eher bei 30.000 US-Dollar. Die Auktion endet am 25. Juli und Sie können sie sich hier ansehen und mitbieten.

Könntest du dir vorstellen, Leias ikonischen Bikini zu besitzen?