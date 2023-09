Princess Peach: Showtime! startet im März 2024

Die Show muss weitergehen, wie man so schön sagt, und Prinzessin Peach wird sich ihren Abend nicht von einigen Übeltätern im Pilzkönigreich ruinieren lassen. In Princess Peach: Showtime! wird das Sparkle Theater von Grape and the Sour Bunch überholt.

Um das Theater zurückzuerobern, musst du Peach mit einer Reihe von Power-Ups ausstatten. Sie kann ein Schwert in die Hand nehmen, um eine Art Musketier-Charakter zu werden, oder es mit einem Spritzbeutel mit ihrer inneren Kochmama aufnehmen.

Es gibt noch viele weitere Power-Ups zu sehen und wir haben Zeit, sie enthüllt zu sehen. Princess Peach: Showtime! erscheint am 22. März 2024 für Switch.