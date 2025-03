Princess Mononoke auf 4K restauriert und kommt am 26. März in die IMAX-Kinos

Hayao Miyazakis Princess Mononoke kehrt für kurze Zeit in die Kinos zurück, da der Film von 1997 in 4K restauriert wurde. Princess Mononoke s Rückkehr wird exklusiv in IMAX-Kinos zu sehen sein.

Es wird am 26. März erscheinen, was nicht mehr weit entfernt ist, und uns erneut in die Muromachi-Zeit der japanischen Geschichte zurückkehren lassen, mit einem Fantasy-Flair, in dem Waldgötter auf der Welt wandeln und mit den Menschen um das Recht kämpfen, ihr Land zu verteidigen.

Wenn ihr die Fantasie noch nicht selbst erlebt habt und sehen wollt, worum es geht, könnt ihr euch im folgenden Trailer an einigen der restaurierten Grafiken erfreuen: