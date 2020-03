Prince of Persia wirbelt For Honor mit Crossover-Event auf

Bevor Ubisoft die aus wirtschaftlicher Sicht lukrativen Live-Titel für sich entdeckt hat, hatten sie einige tolle Einzelspielerserien am Start, die viele Fans bis zum heutigen Tag begleiten. Das legendäre Prince of Persia gehört zweifelsohne zu dieser Vergangenheit, allerdings ist der magische Prinz von seinem letzten Abenteuer (The Forgotten Sands aus dem Jahr 2010) nicht zu seinen Untertanen zurückgekehrt.

Seit vielen Jahren ist er irgendwo in der Sandwüste verschollen, doch heute hat uns Ubisoft ein vielversprechendes Lebenszeichen gesendet. Sie haben soeben ein aufwändiges Crossover-Event mit der alten Marke in ihrem Online-Brawler For Honor gestartet. Auf PS4, Xbox One und PC steht der zeitbegrenzte Spielmodus "Beherrscher der Zeit", in denen uns gefährliche Sandkreaturen erwarten, ab sofort zur Verfügung. Diese Variante von Herrschaft spielt auf der Karte Hafen und sie hat einen weiteren Kniff, denn ab einem bestimmten Zeitpunkt erscheint der Prinz mit dem sagenumwobenen Dolch der Zeit bewaffnet auf der Karte, um die Helden umzubringen.

Ab dem 19. März geht dieses Event in die zweite Phase, denn ab diesem Datum verwandelt sich der Prinz in die düstere Version seiner selbst (die wir aus The Two Thrones kennen). Was genau dann passiert, wird uns Ubisoft erst in den nächsten Tagen verraten, spannend dürfte es aber trotzdem sein. Das gesamte Event endet am 2. April.

Neben dieser neuen Variation wartet im Arcade-Spielmodus eine neue Quest auf uns und es gibt sammelbare Gegenstände, die an Prince of Persia erinnern (Eindrücke davon bekommt ihr unten auf den Bildern). Im frischen Battle Pass dürft ihr 30 Stufen aufsteigen und dabei ebenfalls ein paar schicke Dinge freischalten, die euch traurig an die goldene Zeit des alten Persiens erinnern.