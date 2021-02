Prince of Persia: Ubisoft lässt Remake zu The Sands of Time länger im Backofen

You're watching Werben

Ursprünglich wollte Ubisoft das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time bereits im Januar veröffentlichen, doch die initialen Reaktionen auf die Enthüllung des Projekts fielen gelinge gesagt verhalten aus. Daraufhin wurde der Titel um zwei Monate verschoben, um den beiden verantwortlichen Ubisoft-Studios aus Indien mehr Zeit einzuräumen. Mit den Ergebnissen scheint der Publisher immer noch nicht zufrieden zu sein, denn nun wurde die Reißleine gezogen.

Ubisoft zieht die erwartete Veröffentlichung von Prince of Persia: The Sands of Time Remake im kommenden Monat gänzlich zurück. Als Grund wurde das negative Feedback genannt, das die Entwickler angeblich dazu angestachelt haben soll, eine Neuauflage anzufertigen, die den Erwartungen der Spieler eher entspreche. Ein neuer Termin wurde dabei nicht angegeben, weshalb wir davon ausgehen, dass der Titel womöglich grundlegendere Änderungen erfährt.

