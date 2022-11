Prince of Persia: The Sands of Time Remake wurde nicht abgebrochen

HQ

Es ist lange her, dass wir wirklich etwas mit dem Prince of Persia: The Sands of Time Remake zu tun haben, und es sieht so aus, als würde es noch eine Weile so bleiben. Denn in einem neuen FAQ-Post von Ubisoft wird uns gesagt, dass das Spiel zwar nicht abgebrochen, aber kein neues Veröffentlichungsdatum festgelegt wurde.

Insbesondere wird erwähnt: "Prince of Persia: The Sands of Time Remake wird nicht abgesagt. Das Spiel befindet sich derzeit bei Ubisoft Montréal in der Entwicklung."

Und dann, um hinzuzufügen: "Im Moment wurde kein neues Veröffentlichungsdatum festgelegt, wir werden neue Informationen an dieser Front bereitstellen, wenn wir bereit sind."

Für diejenigen, die vorbestellt haben und sich fragen, was das bedeutet, heißt es, dass "bestehende Vorbestellungen storniert und gegebenenfalls erstattet wurden", mit dem zusätzlichen Hinweis "Vorbestellungen können wieder geöffnet werden, sobald ein neues Veröffentlichungsdatum für das Spiel angekündigt wurde".

Andernfalls, abgesehen davon, dass zusätzliche Details in einem zukünftigen Update bekannt gegeben werden, bestätigt Ubisoft, dass es derzeit "keine Pläne gibt, einen anderen Prince of Persia-Titel neu zu machen".