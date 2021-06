Prince of Persia: The Sands of Time Remake wird erst 2022 erscheinen

You're watching Werben

Als Ubisoft beschloss, Prince of Persia: The Sands of Time Remake ein zweites Mal zu verschieben, haben sie keinen neuen Termin mitgeteilt, weil uns die Entwickler keine falschen Hoffnungen machen wollten. Als das Unternehmen zuletzt über die geplanten E3-Aktivitäten sprach, wurde der Titel nicht einmal erwähnt und den Grund dafür kennen wir nun.

Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai bestätigen auf Twitter, dass Prince of Persia: The Sands of Time Remake am Samstag auf der Ubisoft Forward keine Rolle spielen wird. Das Remake werde nicht vor 2022 veröffentlicht, heißt es weiter. Der französische Publisher hat im letzten Quartalsbericht allerdings angekündigt, dass das Remake vor dem nächsten April erwartet wird. Wenn wir beide Informationen zusammenlegen, bekommen wir ein engeres Zeitfenster zwischen Januar und April 2022. Natürlich können sich solche Pläne jederzeit ändern.