Prince of Persia: The Sands of Time Remake von ESRB bewertet

HQ

Obwohl wir schon eine Weile wussten, dass Prince of Persia: The Sands of Time Remake relativ bald auf eine Veröffentlichung abzielt, da Ubisoft es offenbar auch in diesem Geschäftsjahr herausbringen will, schien diese Hoffnung von Tag zu Tag zu schwinden. Ohne ein richtiges Gameplay oder Ähnliches begannen die Fans die Hoffnung zu verlieren.

Aber jetzt können wir die Copium-Generatoren wieder aktivieren, denn für das Remake wurde ein neues Lebenszeichen entdeckt. Prince of Persia: The Sands of Time Remake ist auf der ESRB-Website gelandet, erhielt vom Bewertungsausschuss ein T für Teenager-Bewertung und eine neue Zusammenfassung, die wir durchsuchen können.

Warum ist das wichtig? Nun, oft wird ein Spiel ein paar Monate vor seiner Veröffentlichung oder ungefähr so lange bewertet. Das bedeutet, dass wir hoffentlich bald noch solidere Beweise dafür sehen könnten, dass die Veröffentlichung von Prince of Persia: The Sands of Time Remake bevorsteht.

Die oben genannte Zusammenfassung des Spiels und seiner Bewertung lautet wie folgt: "Prince of Persia: The Sands of Time Remake ist von der ESRB mit Blut, Teilnacktheit, sexuellen Themen und Gewalt bewertet mit T für Teenager. Dies ist ein Action-Adventure-Spiel, in dem die Spieler die Rolle eines persischen Prinzen annehmen, der einen Fluch brechen will. Aus der Third-Person-Perspektive durchqueren die Spieler Plattformumgebungen, lösen einzelne Rätsel, vermeiden Fallen (z. B. Stachelgruben, wandmontierte Klingen und Sägen) und kämpfen gegen verfluchte Soldaten und Sandkreaturen. Die Spieler besiegen Schwerter und Dolche im Nahkampf mit Schwertern und Dolchen. Die Kämpfe werden begleitet von Schwertkämpfen, Schmerzensschreien, Blutspritzern und Zeitlupeneffekten. Eine 2D-Side-Scrolling-Sequenz (also die Originalversion von Prince of Persia) zeigt Blutlachen, als der Prinz getötet wird. Im Verlauf des Spiels wird das Gesäß einer weiblichen Figur kurzzeitig freigelegt; Sie und der Prinz werden gezeigt, wie sie sich im Bett küssen und streicheln (was auf Sex hindeutet), wobei die Kameraperspektiven Brüste und Genitalien verdecken, während die Kamera ins Schwarze übergeht."

Daraus erhalten wir nicht viele Details zum Spiel, aber es klingt ungefähr so, wie wir es erwarten würden. Hoffen wir, dass Ubisoft uns bald mit umfangreichen Inhalten über The Sands of Time Remake liefern kann.