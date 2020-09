Prince of Persia: The Sands of Time Remake richtet Verlauf der Zeit im Januar 2021

Ubisoft wird das erste 3D-Prince-of-Persia nächstes Jahr als Remake neu auflegen. The Sands of Time aus dem Jahr 2003 wird am 21. Januar auf PS4, Xbox One und PC erscheinen, hieß es heute Abend im Livestream bei Ubisoft. Einige offizielle Kanäle des Publishers haben direkt die Next-Gen-Systeme Xbox Series und Playstation 5 mit angegeben, obwohl sie an anderer Stelle explizit ausgelassen wurden. Wir warten deshalb aktuell noch auf eine Klarstellung.

Zwei indische Ubisoft-Abteilungen haben Alpha-Material aus dem Spiel präsentiert und konkrete Überarbeitungen angesprochen. Der Synchronsprecher Yuri Lowenthal wird in seine Rolle als Stimme des Prinzen zurückkehren, die kanadische Schauspielerin Supinder Wraich übernimmt die neuen Motion-Capture-Aufnahmen der Prinzessin Farah. Abgesehen davon scheinen die Teams einiges vor zu haben, denn sie setzen das alte Spiel in der Anvil-Engine um.

Ubisoft hat unter anderem eine Zielerfassung für das Kampfsystem erarbeitet, das in Prince of Persia: The Sands of Time Remake etwas flotter sein soll. Die Kamera wird auch in den 3D-Passagen und während der Cinematics verändert, um nicht zuletzt "Logik und Sinn in die Geschichte zu bringen", erklärte Ubisoft zum Abschluss... Macht euch selbst ein Bild vom visuellen Erscheinungsbild:

You're watching Werben

In der offiziellen Pressemitteilung haben wir zwei weitere Informationen herausgefunden. Zum einen wird man im Remake das originale Prince of Persia aus dem Jahre 1989 freispielen können. Wie genau das funktioniert, wurde nicht geklärt, aber eine schöne (und sehr frustrierende Angelegenheit) ist das 2D-Abenteuer durchaus. Ebenfalls interessant ist die Nennung eines Vorbestellerbonus, der originale Kostüme, Waffen und einen speziellen Retro-Filter enthält. Ob das "Back To The Origins"-DLC später auch für normale Spieler zum Kauf angeboten wird, wissen wir aktuell nicht.