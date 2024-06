Prince of Persia: The Sands of Time Remake erscheint 2026

HQ

Ubisofts Forward-Präsentation gab uns eine Reihe von Neuigkeiten zu Prince of Persia. Es gibt ein neues kostenloses Inhaltsupdate für Prince of Persia: The Lost Crown, das erste große Update für The Rogue Prince of Persia. Und wie mit Spannung erwartet, haben wir ein Veröffentlichungsfenster für Prince of Persia: The Sands of Time.

Das Remake des klassischen Prince of Persia-Titels kommt... im Jahr 2026. Also nicht der Schattentropfen, von dem einige Leute geträumt hatten, aber er kommt, und wenn man bedenkt, dass wir die Hälfte des Jahres 2024 hinter uns haben, sind es noch etwa 18 Monate, bis wir überhaupt im selben Jahr sind, in dem das Spiel veröffentlicht wird.

Schauen Sie sich den Teaser für das Veröffentlichungsfenster unten an: