Prince of Persia: The Lost Crown war von Anfang an nicht 2D

Prince of Persia: The Lost Crown soll in nur wenigen Wochen erscheinen, und während wir uns der Veröffentlichung dieses 2D-Action-Adventures nähern, erhalten wir immer mehr Informationen darüber, was wir erwarten können.

In einer Game Informer-Vorschau sprach Game Director Mounir Radi über die Ursprünge des Spiels und darüber, was die Entwickler dazu bewogen hat, sich für diesen stilvollen 2D-Look zu entscheiden.

"Es war nicht von Anfang an 2D", begann Radi. "Ich hatte die Gelegenheit, an einigen Prototypen in 2D zu arbeiten, aber bevor wir loslegten, studierten wir die Prince of Persia-Serie, nur um sicherzugehen, dass wir das ganze Vermächtnis verstehen."

"Ich wollte mich an die Angst und Isolation erinnern, die ich hatte, als ich die 2D-Spiele spielte." Radi fuhr fort. "Und auch viel Experimentieren mit dem Aspekt der Zeitkräfte zu forcieren." Das alles führte zu dem Metroidvania-Stil, den wir heute in The Lost Crown sehen.

Im selben Interview wurde auch bestätigt, dass das Spiel etwa 25 Stunden lang sein wird, was angesichts seines Stils ziemlich beachtlich ist. Wir werden mehr dazu zu sagen haben, wenn Prince of Persia: The Lost Crown am 18. Januar für Xbox, PlayStation, Switch und PC erscheint.