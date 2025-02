Prince of Persia: The Lost Crown verkaufte sich im ersten Jahr 1,3 Millionen Mal

HQ

Ubisoft war enttäuscht von den Verkaufszahlen von Prince of Persia: The Lost Crown und sagte eine geplante Fortsetzung ab. Die Zahlen, die nicht den Erwartungen entsprachen, belaufen sich nun auf 1,3 Millionen verkaufte Exemplare im ersten Jahr. Diese Informationen wurden Berichten zufolge von einem der Marketingmanager des Spiels auf einem inzwischen gelöschten LinkedIn-Profil geteilt. Davon wurden 300.000 Exemplare im ersten Monat verkauft. Frühere Schätzungen und Gerüchte deuteten darauf hin, dass sich das Spiel rund eine Million Mal verkauft hatte, was sich als ziemlich genau herausstellte. Das Team, das die Fortsetzung entwickeln sollte, wurde stattdessen anderen Ubisoft-Projekten wie Beyond Good and Evil 2, Project Over und einem Rayman-Remake zugewiesen.

