Prince of Persia: The Lost Crown - Tipps und Tricks für die Eroberung des Mount Qaf

HQ

Die Prince of Persia -Serie ist zurück in der gut angenommenen Prince of Persia: The Lost Crown. Im 2D-Action-Adventure Metroidvania begeben sich die Spieler in die von der Zeit zerrissene Region Mount Qaf, um das ikonische Prince vor Entführern zu retten. Mit dieser herausfordernden und manchmal komplizierten Geschichte, die den Spielern heute in einer Early-Access-Form zur Verfügung steht, haben wir uns ein paar Tipps und Tricks ausgedacht, die auf unserer Zeit mit Ubisofts spannendem Titel basieren.

HQ

Verwenden des Modus "Geführte Erkundung"

Es mag albern erscheinen, aber eines der besten Dinge, die Sie tun können, bevor Sie Ihr The Lost Crown -Abenteuer beginnen, ist, das Exploration Mode auf Guided zu setzen. Im Wesentlichen wird es dadurch einfacher sein, auf der Weltkarte zu erkennen, wo Sie waren und wo nicht, während Sie gleichzeitig in der Lage sind, zu sagen, in welche Richtung Sie gehen sollten, ohne die Weltkarte häufig öffnen zu müssen, um Hinweise auf die richtige Richtung zu erhalten. Guided ist schlicht und einfach nützlich, und wir können es für ein erstes Durchspielen des Spiels nicht genug empfehlen.



Wagen Sie sich abseits der ausgetretenen Pfade

Es mag auch albern erscheinen, dies zu sagen, aber du könntest versucht sein, einfach der Hauptgeschichte zu folgen und die Kernquest-Beats abzuhaken. Das ist natürlich eine sehr wichtige Sache, aber eine der besten Methoden, die du anwenden kannst, um sicherzustellen, dass Sargon sich regelmäßig verbessert und im Kampf immer fähiger wird, besteht darin, die ausgetretenen Pfade zu verlassen, Routen zu erkunden, die es dir ermöglichen, Truhen zu erkunden und zu finden, Nebenbosse zu besiegen, sekundäre Quests abzuschließen, und auf dem Weg dorthin Upgrades für Gesundheit und dergleichen zu finden. Das kann einige Zeit dauern, aber du wirst es später im Spiel wirklich spüren, wenn einige sehr harte Gegner auftauchen.

Werbung:

Permanente Upgrades erwerben

Sobald du das Haven freigeschaltet hast, trifft Sargon auf ein paar Händler, die es ihm ermöglichen, seine hart verdienten Kristalle für Upgrades, Amulette, Xerxes und einige andere Goodies auszugeben. Wenn du die Ressourcen dafür hast, kaufe Upgrades, die Sargon in erster Linie deutlich verbessern. Das bedeutet, dass du mehr Tränke, effizientere Tränke, tödlichere Schwerter und andere Waffen und sogar verbesserte Amulette erhalten musst. Wenn du nicht die Ressourcen für diese Upgrades hast, spare und warte, bis du ein wichtiges Upgrade kaufen kannst, anstatt einfach ein weiteres Amulett zu kaufen.



Benutze das Wolfsbraut-Amulett

Wie entscheidet man, was die beste Amulett-Kombination ist? Welche Amulette sind besser als andere? Im Allgemeinen sind die besten Amulette diejenigen, die zu deiner Spielweise passen. Aber es gibt ein Amulett, das fantastisch ist, um dir zu helfen, Athra zu erzeugen. Das Wolfsbraut-Amulett ist ideal für alle, die Schwierigkeiten haben, Athra zu erzeugen, da es dir ermöglicht, einen Teil des erlittenen Schadens in Athra umzuwandeln, und glaub uns, dies wird ein Lebensretter sein, wenn es um Bosskämpfe gegen Feinde geht, die schwer zu vermeiden sind. Du findest es, nachdem du den Wildschwein-Boss in der Soma Tree -Region der Karte zu Beginn des Spiels besiegt hast.



Bahmans Atem ist schon früh eine lebensrettende Woge

Zu Beginn der Geschichte, wenn du nur eine begrenzte Anzahl von Tränken hast und auch nicht so viele einzigartige Fähigkeiten und Waffen zur Verfügung hast, könnte es schwierig sein, deinen Gesundheitsbalken aufrechtzuerhalten. Eine unglaublich nützliche Möglichkeit, dies zu überwinden, besteht darin, das Bahman's Breath Athra Surge sinnvoll zu nutzen. Diese Fähigkeit ermöglicht es Sargon, einen Heilungsvorrat zu erzeugen, der seinen Lebensbalken für eine gewisse Zeit auffüllt, und ist eine großartige Alternative, wenn du einen deiner wichtigen Heiltränke verwenden musst. Wenn du diesen Tipp mit dem obigen Wolfsbraut-Amulett-Tipp kombinierst, solltest du kein Problem damit haben, das Athra zu erzeugen, das du brauchst, um routinemäßig Bahman's Breath zu wirken und gesund zu bleiben, besonders in frühen Bosskämpfen.



Benutze Athra-Woge, um den Fluss eines Gegners zu unterbrechen

Offensives Athra Surges verursachen nicht nur viel Schaden, sondern sind auch sehr nützlich, um einen Gegner zu verlangsamen. Wenn du es mit einem Feind zu tun hast, der sich gerne viel bewegt und dir Schwierigkeiten bereitet, ihn festzuhalten, ist eine großartige Methode, um den Stachel aus seinem Fluss zu nehmen, ihn einfach mit einem Athra Surge zu treffen. Dies kann der billigere Verethragna's Smite sein, oder sogar einer der teureren Level 3-Züge wie Bahamut's Rage. Unabhängig davon, was du zur Verfügung hast, wenn du einen Moment brauchst, um zu heilen oder dich zu sammeln, benutze einen Athra Surge und gönne dir eine Verschnaufpause.

Werbung:

Lösen Sie Ihre Sammlerstücke ein

Es gibt ein paar sammelbare Quests in The Lost Crown, von denen eine das Finden verschiedener Sandkrüge in der Gesamtheit von Mount Qaf beinhaltet. Während du dies vielleicht als eine einzige Sammelquestreihe betrachtest - und das ist es irgendwie auch - kannst du auch Belohnungen für deinen weiteren Fortschritt erhalten. Begebt euch hin und wieder in den Prophezeiungsraum östlich des Haven und löst alle Gläser, die ihr bisher gesammelt habt, gegen eine Reihe von Belohnungen ein, darunter Amulette, Kristalle, Soma Tree Petals und mehr.



Benutze das Auge des Wanderers

Ubisoft hat versucht, einen Teil der Frustration über den Metroidvania-Raum zu zerstreuen, indem es den Spielern ermöglicht, Bilder von Sackgassen und Rätseln aufzunehmen, die mit der Eye of the Wanderer -Mechanik gelöst werden müssen. Einfach ausgedrückt: Vergessen Sie nicht, diese Funktion zu verwenden. Es wird ein Lebensretter sein, indem es dich daran erinnert, wohin du zurückkehren musst, wenn du neue Fähigkeiten und Fertigkeiten erwirbst, und ist nützlich, um Rätsellösungen und andere Geheimnisse im Auge zu behalten, die herumliegen Mount Qaf.

Hoffentlich können dir diese Tipps und Tricks auf deiner Reise durch den Berg Qaf helfen. Wenn du noch unschlüssig bist, ob du Prince of Persia: The Lost Crown ausprobieren sollst, solltest du dir unbedingt unsere Rezension des Spiels hier lesen oder dir die Videorezension unten ansehen.