Prince of Persia: The Lost Crown Senior Designer will The Legend of Zelda im Metroidvania-Stil machen

Es sieht so aus, als hätte Ubisoft mit The Lost Crown den Nagel auf den Kopf getroffen, um der Prince of Persia-Reihe etwas von ihrem früheren Glanz zurückzugeben. Der Titel wurde von der Kritik gelobt (wir haben ihn geliebt) und von Spielern, die ihre Abenteuer auf dem Berg Qaf am 18. Januar begannen. Und nachdem der Designdirektor den Wüstensand erkundet hat, möchte er nun auch andere namhafte Franchises erkunden. Und das, was er am liebsten in Angriff nehmen würde, ist The Legend of Zelda.

Rémi Boutin hielt eine AMA-Session auf Reddit ab, in der ihn ein Nutzer fragte, zu welchem Videospiel-Franchise er derzeit keinen Zugang hat und an dem er gerne arbeiten würde. Boutin antwortete klar, dass es The Legend of Zelda sein würde. Tatsächlich deutet seine Antwort darauf hin, dass er sich mehr als einen Gedanken in seinem Kopf gemacht hat.

"Ich persönlich würde es lieben, mit der Zelda-IP zu arbeiten. Vielleicht ein seltsames Spin-off, das auf Adventure of Link basiert? (und natürlich Castlevania)."

Wir können uns vorstellen, dass die Wahl von Zelda II: The Adventure of Link als Grundlage für ein Spieldesign keine leichte ist. Bis heute ist es das einzige Abenteuer der Serie mit einem 2D-Side-Scrolling-Design, etwas, das sich für die Gestaltung eines Metroidvania im Stil von The Lost Crown eignen würde. Nintendo hat kürzlich gesagt, dass es auf der Suche nach Partnern ist, um gemeinsam an seinen Lizenzen zu arbeiten, also wäre es nicht abwegig zu glauben, dass Rémi Boutins Traum eines Tages Wirklichkeit werden könnte.

Würdest du gerne ein Metroidvania sehen, das auf The Legend of Zelda basiert?