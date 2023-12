Prince of Persia: The Lost Crown erhält einen Übersichtstrailer

HQ

Vor ein paar Tagen haben wir eine neue Vorschau auf den kommenden Prince of Persia: The Lost Crown geteilt, einen Titel, in dem das Franchise wieder zu seinen 2D-Wurzeln zurückkehrt.

Hier können wir eine mythologische persische Welt erkunden, in der du Akrobatik und Zeitkräfte einsetzen musst, um alle Herausforderungen und Rätsel zu überleben, denen du auf dem Weg in diesem von Metroidvania inspirierten Titel begegnest. Jetzt haben wir einen Übersichtstrailer, der alles erklärt und zeigt, was wir wissen müssen, bevor wir unser Abenteuer beginnen, wenn Prince of Persia: The Lost Crown am 18. Januar Premiere feiert.

Schaut es euch unten an, es sind fünf fleischige Minuten mit viel Gameplay.