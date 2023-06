Prince of Persia: The Lost Crown enthüllt Details zur Geschichte und zum Gameplay

HQ

Prince of Persia: The Lost Crown hat einen ausführlichen Blick auf die Ubisoft Forward-Präsentation geworfen, in der wir mehr über die Story, das Gameplay und vieles mehr erfahren haben.

In der Geschichte schlüpfen wir in die Rolle des jüngsten und neuesten Mitglieds einer Gruppe von sieben Elitekriegern, die als die Unsterblichen bekannt sind. Wir sind in einer Zitadelle gefangen, in der die Zeit nicht wie gewohnt funktioniert, und müssen uns zu einem verlorenen Prinzen durchkämpfen.

In Bezug auf das Gameplay ist hier vor allem zu beachten, dass die Zeitmanipulation zurück ist. Aber wir sind nicht die einzigen, die es verwenden. Außerdem ist das Spiel eine halboffene Welt, was bedeutet, dass wir nicht nur von Level zu Level scrollen müssen.

Prince of Persia: The Lost Crown erscheint am 18. Januar 2024.