Prince of Persia: The Lost Crown auf dem Summer Game Fest enthüllt

Prince of Persia: The Lost Crown wurde gerade auf dem Summer Game Fest angekündigt. Es ist unsere erste große Überraschung des Abends und sie kommt am 18. Januar 2024 auf uns zu.

Als Sidescroller mit einigen interessant aussehenden Mechaniken scheint es, dass wir in diesem kommenden Spiel ein bisschen alt und viel neu werden. Während wir uns durch neue Levels hacken und mit Parkour durch die Karte navigieren, ist klar, dass Ubisoft uns einen bekannten und neuartigen Prince of Persia-Titel bringt.

Schaut euch den Trailer unten an und bleibt dran, um weitere Updates zu dieser überraschenden Ankündigung zu erhalten.