Prince of Persia: The Lost Crown and Armored Core erscheint im März auf PlayStation Plus Außerdem gibt es Captain Tsubasa: Rise of New Champions, UFC 5 und viele mehr.

HQ Es ist März und ein neuer Monat, was neue Spiele für unsere Abonnementdienste bedeutet. Wenn du PlayStation Plus Extra oder Premium hast, gibt es im März Prince of Persia: The Lost Crown von Ubisoft, ein gefeiertes Abenteuerspiel, das in seinem Ansatz von Metroid beeinflusst ist. Aber keine Angst, wenn du altmodisch bist und stattdessen die überarbeiteten Editionen von FromSoftwares Armored Core-Trilogie bevorzugst, die für die erste PlayStation veröffentlicht wurden, hast du Glück - denn sie werden alle nächste Woche für den Service veröffentlicht, wenn du die Premium-Stufe hast. Hier ist eine vollständige Liste der Spiele, auf die wir uns freuen können. Playstation Plus Extra

• UFC 5 (PS5)

• Prince Of Persia: Die verlorene Krone (PS5, PS4)

• Captain Tsubasa: Der Aufstieg der neuen Champions (PS4)

• Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy (PS5, PS4)

• Arcade Paradise (PS5, PS4)

• Bang-On Balls: Chronicles (PS5, PS4)

• Du saugst beim Parken (PS5, PS4)

• Syberia: Die Welt davor (PS5, PS4) Playstation Plus Premium

• Arcade Paradise (PSVR2 )

• Gepanzerter Kern (PSOne)

• Gepanzerter Kern: Projekt Phantasma (PSOne)

• Gepanzerter Kern: Meister der Arena (PSOne)