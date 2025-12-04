Prince of Perisa: The Sands of Time Remake wird bei den Game Awards 2025 nicht gezeigt werden

HQ

Ubisoft hat immer wieder betont, dass Prince of Persia: The Sands of Time Remake vor April erscheinen wird, und der sonst sehr zuverlässige Tom Henderson behauptet, es werde ausdrücklich schon am 16. Januar erscheinen. Dann ist es durchaus verständlich, dass Alberto dachte, der gut belegte Herr hätte eine der Ankündigungen, die nächste Woche bei den Game Awards gemacht werden, verderbt. Offenbar nicht...

Der offizielle X-Account des Franchise hat beschlossen, die Theorien, dass Prince of Persia: The Sands of Time Remake bei den Game Awards gezeigt wurden, kategorisch zu dementieren.

Es ist erwähnenswert, dass die Entwickler nichts über das Veröffentlichungsdatum sagen, das in demselben Beitrag erwähnt wurde, auf den sie geantwortet haben. Verständlich, da sie offensichtlich die "Überraschung" nicht verderben wollen, aber trotzdem...

Ich freue mich immer, wenn die Studios die Erwartungen an die nächste Woche der The Game Awards hochsetzen, aber was bedeutet das für Ubisofts Ankündigung? Da das Veröffentlichungsdatum scheinbar nur noch sechs Wochen entfernt ist, bekommen wir aus heiterem Himmel einen Trailer und eine offizielle Ankündigung für Prince of Persia: The Sands of Time Remake – nicht bei einem großen Event?