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Ich liebe Dinosaurier-Action fast genauso sehr wie Haifilme. Als Junge saß ich und blätterte in einem Ordner, der eine Mischung aus Fakten und Dinosaurierbildern und Screenshots aus Jurassic Park war. Ich könnte stundenlang darüber nachdenken. Der erste Jurassic Park war in vielerlei Hinsicht bahnbrechend, als er herauskam. Und das Coole ist, dass es heute genauso gut hält. Sowohl die Handlung als auch die praktischen Effekte. Die Fortsetzungen waren nie ganz so erfolgreich, obwohl ich The Lost World tatsächlich auch liebe.

Die Wiederbelebung der letzten Jahre schwankte zwischen unterhaltsam, albern und – Rebirth – was tatsächlich einer der schlechtesten Filme war, die ich letztes Jahr gesehen habe. Absolut alles daran hat gekratzt. Trotz ordentlicher Effekte und einiger großer Namen im Cast funktionierten weder das Drehbuch, die Regie noch die Handlung, und die Chemie zwischen den Figuren ließ es wie ein misslungenes Schulprojekt wirken. Es war wirklich schrecklich. Und weißt du was? Ich kann jetzt sofort verraten, dass Primitive War tatsächlich besser ist als Rebirth. Nicht, dass das viel heißt. Ich muss jedoch sagen, dass die Handlung schwer als etwas anderes als interessant zu beschreiben ist. Solche Ideen begeistern mich.

Vietnam. 1968. Eine Aufklärungseinheit namens Vulture Squad wird in ein abgelegenes Dschungeltal geschickt, um herauszufinden, was mit einem vermissten Green Beret-Zug geschehen ist. Bald stellen sie fest, dass sie nicht allein sind. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege – aber Dinosaurier in einen Kriegsfilm zu werfen. Das IST doch eine gute Idee, oder? Was könnte schon schiefgehen?

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Zum Cast gehört Ryan Kwanten, der vor allem aus True Blood bekannt ist. Was Filme angeht, habe ich ihn nie in etwas gesehen, das es wert ist, sich zu erinnern. Jeremy Piven taucht ebenfalls in einer kleinen Rolle auf. Lassen Sie uns das gleich klarstellen: Es wird keine Oscar-Nominierungen für jemanden geben, der in Primitive War auftritt. Aber vielleicht auch keine Razzies. Dann kommen wir zum Geschäft, auf Klischees zu treten. Nach einem kurzen Prolog, der tatsächlich viel mehr offenbart, als nötig ist, bekommen wir genau das, was man erwarten würde: eine Szene mit Hubschraubern, die in ein Tal in Vietnam in Richtung einer Militärbasis fliegen, ganz im Stil von – Sie haben es erraten – Fortunate Son' Weil man einen Film über den Vietnamkrieg einfach nicht anders beginnen kann. Das Drehbuch trifft perfekt. Keine Überraschungen.

Was ich daran am meisten schätze, ist, dass wir von einem Herzensprojekt sprechen. Hinter einer solchen Produktion steckt so viel Liebe, dass man sie nicht wirklich abtun möchte. Und das, zusammen mit dem Dino-Action-Genre, ist einer der Gründe, warum ich ihn wirklich sehen wollte. Aber ich kann offenbaren, dass Primitive War eigentlich nichts ist, woran ich mich langfristig erinnern werde.

Es ist sehr geschickt gefertigt. Die Effekte sind trotz des begrenzten Budgets überraschend gut. Es ist jedoch deutlich zu erkennen, dass sie versuchen, die Effekte zu überdecken, indem sie Angriffe oft in dunklen Szenen stattfinden lassen, vorzugsweise in Kombination mit ein paar blinkenden Lichtern oder Mündungsblitzen, sodass man nicht allzu viel sieht.

Die Charaktere sind genau so langweilig, wie man es erwarten würde, und es gibt nie wirklich Spannung. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam, aber ich habe trotzdem mehrmals das Interesse verloren. Ich würde trotzdem empfehlen, es auszuprobieren, wenn du, wie ich, etwas Dino-Action verpasst hast. Gleichzeitig kann man genauso gut Jurassic Park oder The Lost World sehen oder noch einmal schauen, um ein viel unvergesslicheres Erlebnis zu bekommen. "Geh nicht ins hohe Gras!" Oder, wie Stormare in dieser klassischen Szene flüstert: "Ach, verdammt. Verdammt nochmal."

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Es ist immer noch etwas Besonderes daran, Menschen von prähistorischen Bestien verschlungen zu sehen, oder? Und ich werde das Gefühl nicht los, dass die Kombination aus Kriegsfilm und Dinosaurier-Action wirklich erfrischend ist, ein bisschen wie Overlord zum Beispiel, das den Zweiten Weltkrieg mit Zombies vermischt. Also. Nein. Primitive War ist kein Rivale für Jurassic Park, auch wenn es in gewisser Weise ein bisschen frische Luft ist.

Andererseits. Schon wieder. Ja. Es schlägt Jurassic Park: Rebirth, und das ist immer etwas.