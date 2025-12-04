Prime Videos Tomb Raider-Reihe soll angeblich mit den Videospielen verbunden sein

HQ

Es scheint, als sollten wir erwarten, dass Prime Video s Live-Action-Adaption von Tomb Raider, der mit Sophie Turner als Lara Croft, Teil eines größeren, vollständigen Universums von Tomb Raider -Projekten ist, die sich über mehrere verschiedene Unterhaltungsmedien erstrecken.

Dies kommt zu einem neuen Update auf der Website der Produktionsfirma Story Kitchen, das sogar behauptet, die Realfilmreihe werde mit Videospielen verbunden, die auf der Serie basieren, alles zur "Neuerfindung" Tomb Raider und zur Schaffung eines "einheitlichen Erzähluniversums".

Vollständig lautet die Erklärung: "Emmy-Gewinnerin Phoebe Waller-Bridge leitet das nächste Kapitel von Tomb Raider an und startet eine ambitionierte Neuinterpretation des Lara-Croft-Universums.

"Sophie Turner wurde ausgewählt, als Lara Croft in dieser wegweisenden Partnerschaft zwischen Story Kitchen und Amazon MGM Studios zu spielen. Der Deal wird das Franchise in großem Maßstab neu erfinden und eine neue Live-Action-Fernsehserie und Videospiele zu einem einheitlichen Erzähluniversum verbinden."

Offensichtlich stürmen wir also kopfüber auf ein Tomb Raider Universe zu, in dem viele der einzigartigen, unterschiedlichen Projekte und Geschichten zu einer zusammenhängenden übergreifenden Erzählung miteinander verknüpft sind. Vielleicht ist das der Grund, warum es so lange gedauert hat, bis die Live-Action-Serie ernsthaft Gestalt angenommen hat, und auch der Grund, warum wir wenig über das nächste Projekt von Crystal Dynamics gehört haben, und vielleicht sogar der Grund, warum der Netflix-Anime mit der zweiten Staffel nächste Woche zu Ende geht.

Freust du dich auf ein "einheitliches" Tomb Raider Universum?