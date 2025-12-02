Prime Videos Tomb Raider fügt seinem Cast einen weiteren Star hinzu, in einer regelmäßigen und wichtigen Rolle

HQ

Nach einer langen Phase des Schweigens und der Sorge, dass es nicht Wirklichkeit werden könnte, erhielten wir Anfang dieses Jahres endlich die Nachricht, dass Prime Videos Adaption von Tomb Raider stattfindet und Sophie Turner das Projekt in der Rolle von Lara Croft leiten wird.

Darauf aufbauend gibt es nun ein Update zum Cast, da ein weiterer Star zum Projekt gestoßen ist. Laut Variety ist Martin Bobb-Semple in die Show gesprungen, in einer Rolle, für die wir noch keine Details kennen. Stattdessen wissen wir nur, dass er in einer "regulären und wichtigen Rolle" auftreten wird.

Ansonsten wird erwähnt, dass die Produktion des Films im Januar beginnen wird und dass Phoebe Waller-Bridge als Schöpferin, Autorin und ausführende Produzentin der Serie beteiligt ist, die zweifellos irgendwann 2027 auf dem Streamingdienst Premiere feiern wird.