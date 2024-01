Prime Video's Mr. & Mrs. Smith ist vielversprechend

Ich will nicht lügen, ich gehörte zu der skeptischen Gruppe, die sich nicht sicher war, ob Prime Video eine Mr. & Mrs. Smith Show machen würde. Der Film von Brad Pitt und Angelina Jolie ist zwar keineswegs ein Meisterwerk, aber die beiden hatten eine großartige Chemie vor der Kamera und das Konzept des Films passte wirklich in die Filmära der frühen 2000er Jahre. Im Zeitalter der Remakes machte ich mir Sorgen, dass Prime Video das Ziel verfehlen würde, indem es versuchte, diese Magie wieder einzufangen.

Aber es scheint, dass dies nie die Absicht war. Die Serie, in der Donald Glover und Maya Erskine die Hauptrollen spielen, handelt nicht von zwei Elite-Agenten, die sich zufällig ineinander verlieben und heiraten, ohne jemals wirklich den wahren Job des anderen herauszufinden, sondern es ist eine Serie über zwei Fremde, die einen Job bei einer Spionageagentur ergattern und im Gegenzug für das Leben des globalen Reisens Reichtum und der Nervenkitzel der Spionage müssen sie als Ehepaar neue Identitäten akzeptieren. Dies führt letztendlich zu emotionalen Verstrickungen, da die beiden beginnen, Gefühle füreinander zu entwickeln.

Die Serie soll nächsten Monat, am 2. Februar 2024, ihr Debüt auf Prime Video geben, und da dies der Fall ist, wurde jetzt ein Trailer für die Serie veröffentlicht, der uns einen guten und langen Blick auf ihre vielversprechende Prämisse gibt. Schaut es euch unten an und teilt eure Meinung über die Show in den Kommentaren unten mit.