Prime Videos Live-Action-Tomb Raider-Serie wurde durch bestätigte Ergänzungen von Sigourney Weaver und Jason Isaacs verstärkt

Die Produktion der Live-Action-Adaption von Tomb Raider von Prime Video soll in diesem Monat beginnen, wobei Sophie Turner als ikonische Lara Croft das Callsheet anführt. Je näher wir den Dreharbeiten kommen, desto mehr wurden zahlreiche neue Casting-Neuerungen enthüllt, darunter einige große Namen auf der Liste.

Zu Turner stoßen Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb Semple, Celia Imrie, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Patterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed und August Wittgenstein an.

Die verschiedenen Rollen, die jeder Charakter spielen wird, sind derzeit unklar, aber zweifellos werden wir dieses Jahr mehr von der Serie hören und sehen, wenn sie in Produktion voranschreitet und wahrscheinlich irgendwann 2027 veröffentlicht wird.