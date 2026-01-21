Prime Videos Bait zeigt auf urkomische Weise einen Mann, der zusammenbricht, als er ein Vorsprechen für die Rolle des James Bond erhält

In einer urkomisch offensichtlichen Wendung der Ereignisse hat Prime Video gerade einen First Look-Clip zu einer kommenden Serie präsentiert, der das Drama um die Suche nach dem nächsten James Bond parodiert. Bekannt als Bait ist die Prämisse der Serie einfach, aber ziemlich genial, da sie einem kämpfenden Schauspieler folgt, der nach einem Vorsprechen für die Rolle von 007 den Kommentaren und Sticheleien der ganzen Welt konfrontiert wird, während das Gespräch sich darauf dreht, ob er der richtige Mann für den Job wäre.

Riz Ahmed spielt die Hauptrolle des Shah Latif, und die Serie untersucht, wie er mit Kommentaren über seine Größe, seine Fähigkeit, ein Sexsymbol zu sein, die extreme Bezahlung für die Rolle und vieles mehr konfrontiert wird. Natürlich beschäftigt ihn das, und bald fragt er sich, ob er zu einer so wichtigen Figur werden kann.

Die Prämisse lautet: "Bait zeigt Ahmed als Shah Latif, einen kämpfenden Schauspieler, dessen letzte Chance, groß durchzuschlagen, in Form eines Vorsprechens seines Lebens liegt. Die Serie begleitet ihn über vier wilde Tage, während sein Leben außer Kontrolle gerät und seine Familie, sein Ex-Liebhaber und die ganze Welt darüber entscheiden, ob er der richtige Mann für den Job ist."

Für einen Vorgeschmack auf das, was kommt, können Sie den urkomischen und witzigen First Look-Clip sehen, und wann Bait Premiere angeht, so soll er am 25. März auf Prime Video erscheinen.