Prime Video zeigt erste Szenen aus Like a Dragon: Yakuza und enthüllt offizielles Veröffentlichungsdatum

HQ

Ryū ga Gotoku: Gekijōban (auch bekannt als Yakuza: Like a Dragon) war die erste Adaption der beliebten Actionspielreihe von Ruy Ga Gotoku Studios im Jahr 2007 unter der Regie von Takashi Miike. Basierend auf den von Sega veröffentlichten Videospielen hatte es außerhalb Japans keinen großen Einfluss, obwohl das Franchise seitdem im Westen ein großes Wachstum erlebt hat. Entwickler Ryu Ga Gotoku hat in den letzten beiden Teilen (Yakuza: Like a Dragon und Like a Dragon: Infinite Wealth) einen Wechsel vom Action- zum rundenbasierten JRPG-Genre vollzogen, und Infinite Wealth war in der Tat der am schnellsten verkaufte Teil, der eine Million verkaufte Exemplare erreichte, mit einer Qualität, die ihn zu einem festen Anwärter auf den GOTY des Jahres 2024 macht.

Kein Wunder also, dass Amazon Prime Video in seinem neuen Videospiel-Adaptionsprojekt (das mit der Fallout-Serie bereits erfolgreich ist) auf die japanische kriminelle Unterwelt und die Geschichte von Kazuma Kiryu setzt.

Die kommende Live-Action-Serie Like a Dragon: Yakuza hat bereits einen offiziellen Premierentermin auf Prime Video und wird am 24. Oktober Premiere feiern. Amazon hat auch gerade den ersten Trailer veröffentlicht, in dem wir Kiryu (gespielt von Ryoma Takeuchi) sehen, wie er sich seinen ikonischen Drachen auf den Rücken tätowieren lässt und bereit für einen Kampf in den Ring steigt. Der Trailer gibt uns auch einen Einblick in einige Orte in Tokios fiktivem Viertel Kamurocho, das vom echten Kabukichō inspiriert ist, dem Geburtsort der meisten Geschichten der Videospielserie.

Hoffen wir, dass Amazon es auch geschafft hat, die Geschichte der Spiele in eine großartige TV-Adaption zu verwandeln.

Freuen Sie sich schon darauf, Like a Dragon: Yakuza zu sehen, wenn es im Oktober Premiere feiert?