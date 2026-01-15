Prime Video zeigt den ersten Blick auf Sophie Turner als Lara Croft

HQ

Da die Produktion der Live-Action-Adaption von Tomb Raider von Prime Video bald beginnen soll, hat der Streaming-Dienst nun den ersten Blick auf ihren Hauptdarsteller in der Rolle des ikonischen Lara Croft gezeigt.

Game of Thrones Star Sophie Turner wird beauftragt, die nächste Live-Action-Version der Videospiellegende zu werden, nach Angelina Jolie und Alicia Vikander. Auch wenn wir sie wahrscheinlich erst nächstes Jahr in Aktion sehen werden, sieht man Turner unten in voller Kostüm.

Eines ist sofort klar; Sie haben das Design genau richtig. Turner sieht Lara genauso aus, wie du sie kennst und liebst, trägt nicht nur das türkisfarbene Hemd und schwarze Shorts, sondern auch das Holster mit Doppelpistolengürtel, rot getönte Brille, fingerlose Handschuhe und kastanienbraune, rötliche Haare zu einem Pferdeschwanz. Betrachten Sie uns als beeindruckt und gespannt, was diese Serie sonst noch bereithält.

Hoffentlich bedeutet die Enthüllung von Turner im Kostüm, dass wir mehr von der Serie sehen werden, die kürzlich die Hinzufügung zweier ziemlich großer Namen bestätigt hat. Was Turners Vorbereitungen betrifft, so heißt es, dass dies überwiegend das Spielen der Videospiele beinhaltete – eine bewundernswerte Wahl, da diese Serie voraussichtlich Teil einer neuen, größeren Tomb Raider-Multimedia-Erzählung sein wird.