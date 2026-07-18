Prime Video zeigt den ersten Blick auf Mike Flanagans kommende Serienadaption von Carrie

Auch wenn wir noch keinen festen Premierentermin haben und ein Trailer ebenfalls noch nicht veröffentlicht wurde, haben wir bereits erste Sichtbilder aus der kommenden neuen Serienadaption von Carrie.

Die Serie erscheint diesen Herbst auf Prime Video und ist eine modernere Nacherzählung von Stephen Kings legendärem Debütroman, in der sie einem jungen Mädchen folgt, das erwachsen wird, allerlei Qualen und Schwierigkeiten erlebt und schließlich telekinetische Kräfte entwickelt, mit denen sie gegen diejenigen zurückschlägt, die ihr Unrecht getan haben.

Die von Prime Video bereitgestellte Zusammenfassung fügt hinzu: "Die Außenseiterin der Highschool-Schülerin Carrie White (Summer Howell) hat ihr Leben mit ihrer äußerst beschützenden Mutter Margaret (Samantha Sloyan) in den Wänden ihres Hauses verborgen verbracht. Nachdem der plötzliche, vorzeitige Tod ihres Vaters sie in das gnadenlose Ökosystem der öffentlichen High School geworfen hat, ist Carrie gezwungen, sich durch einen viralen Mobbing-Skandal zu kämpfen, der ihre Gemeinschaft durchdringt, den unerbittlichen Druck und die lässige Grausamkeit des Zeitalters der sozialen Medien sowie das Erwachen mysteriöser telekinetischer Kräfte, die mit ihrer Jugend aufsteigen."

Die Existenz dieser Bilder deutet darauf hin, dass ein Trailer auch nicht weit entfernt ist, aber was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass Carrie bei seiner Premiere später in diesem Jahr acht Episoden umfassen wird (zweifellos ist die gruselige Staffel eine gute Wette), dass Mike Flanagan als Showrunner und Regisseur von vier Episoden fungiert, und dass das Ensemble einige weitere große Stars wie Matthew Lillard umfasst.