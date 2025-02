Prime Video veröffentlicht Doku-Serie über die Saison 2023/24 von Real Madrid

HQ

Amazon Prime Video hat heute einen neuen Dokumentarfilm über die Saison 2023/24 von Real Madrid veröffentlicht. Der sechsteilige Dokumentarfilm mit dem Titel "Real Madrid:Cómo no te voy a querer" (Wie konnte ich dich nicht lieben) spielt in Anspielung auf den beliebten Gesang von Real Madrid die Geschichte der letzten Saison auf, in der die Mannschaft den sechsten Champions-League-Titel in zehn Jahren sowie den 36. Liga-Titel gewann.

Der Dokumentarfilm wirft einen Blick hinter die Kulissen und zeigt Interviews mit Carlo Ancelotti, Jude Bellingham, Vinícius Jr. oder Toni Kroos in seinem letzten Profijahr. Es zeigt Einblicke in die Umkleidekabinen und taktischen Besprechungen vor wichtigen Spielen... wie das Viertelfinale gegen Manchester City, das Madrid im Elfmeterschießen gewann. Es ermöglicht den Fans auch, weniger bekannte Persönlichkeiten wie Davide Ancelotti, Antonio Pintus oder Luis Llopis kennenzulernen, die alle Teil des Trainer- und Technikteams sind.

Es ist ein sehr ähnlicher Stil wie "Bis zum Ende", die Dokumentation über die Saison 2022, die auf Apple TV+ veröffentlicht wurde. Wenn Sie ein Madrid-Fan sind, der vor den Spielen gegen Manchester City in dieser und der nächsten Woche nach Motivation sucht, sollte dies eine unterhaltsame Uhr sein, mit sechs 30-minütigen Episoden, die alle jetzt auf Prime Video verfügbar sind.