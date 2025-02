Prime Video steht kurz davor, grünes Licht für die Rückkehr von Blue Mountain State zu geben

Eine der lustigsten und völlig verrücktesten Comedy-Serien der 2010er Jahre war zweifellos Blue Mountain State. Diese Serie drehte sich um das American-Football-Team eines Colleges und verfolgte das chaotische Leben einiger seiner Starspieler, darunter Alan Ritchsons Meathead-Linebacker Thad Castle. Die Serie war zwar immer noch sehr beliebt, lief aber nur drei Staffeln, aber das könnte sich in naher Zukunft ändern.

Deadline berichtet, dass Prime Video kurz davor steht, die Serie zu erneuern und grünes Licht für eine vierte Staffel zu geben, für die Ritchson sogar einen First-Look-Deal hat. Der Reacher -Star (eine der bisher größten Serien von Prime Video ) könnte als Castle zurückkehren, worüber er sehr, sehr glücklich zu sein scheint.

Auf einer Pressekonferenz (wie von alanritchsonsource auf Instagram festgehalten) ausgerechnet beim Daytona 500-Rennen am Wochenende fügte Ritchson hinzu: "Wir werden eine vierte Saison auf die Beine stellen; Ich versuche, es in meinen Zeitplan einzubauen. Ehrlich gesagt denke ich, dass es die beste Saison von BMS wird, die wir je hatten. Es ist so verdammt lustig und perfekt, wie wir die Charaktere wiederauferstehen lassen und sie so bringen, wie die Dinge jetzt sind."

Das grüne Licht für die Serie könnte bereits in den nächsten Monaten fallen, und es wurde bereits gemunkelt, dass auch Darin Brooks und Chris Romano ihre Rollen in der Serie wieder aufnehmen werden.