Prime Video setzt australische Version von The Office nach der ersten Staffel ab

Den Erfolg einer Fernsehserie aus der Vergangenheit zu wiederholen, ist fast so, als würde man zusehen, wie ein Blitz zweimal an der gleichen Stelle einschlägt. Es gibt viele Beispiele in der Geschichte, aber die meisten sind in Vergessenheit geraten oder mussten sich zu etwas völlig anderem entwickeln. Und es scheint, dass für den australischen Neustart von The Office die Lösung darin bestand, im Nebel zu verschwinden.

Wir sagen das, weil Amazon Prime laut dem Bericht von Collider beschlossen hat, die Serie nicht für eine zweite Staffel zu verlängern, genau ein Jahr nach dem Tag, an dem die erste Staffel Premiere hatte. The Office (Australia) war in der Tat die dreizehnte Iteration der "The Office"-Formel auf der Welt und die erste, in der eine Frau (Felicity Ward) die Hauptrolle spielte.

Das Traurige ist, dass die Serie, zumindest von den Kritikern, überhaupt nicht schlecht war und 74 % auf Rotten Tomatoes hat. Wir können uns vorstellen, dass es ein Publikumsproblem war, das Prime Video schon früh im Keim ersticken wollte.

Hast du irgendwelche Folgen von The Office (Australia) gesehen?