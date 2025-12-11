Prime Video legt das Veröffentlichungsdatum für sein neues Kapitel in Spaniens Special Group of Operations fest

HQ

Im Jahr 2021 überraschte Prime Video alle mit G.E.O. Más allá del límite, einem Einblick in den brutalen Auswahlprozess der spanischen Sondergruppe der Operations, hier besser bekannt als G.E.O. (Grupo Especial de Operaciones). Was als Nischendokumentation begann, entwickelte sich schnell zu einem der größten spanischen Erfolge der Plattform, nicht zuletzt dank eines Mannes: Inspektor Pelayo Gayol. Natürlich, wenn Sie die erste Staffel verpasst haben (oder einfach eine kurze Auffrischung möchten), können Sie sich unten den Trailer ansehen:

Jetzt bringt Prime Video Pelayo zurück, aber diesmal mit einer ganz anderen Art von Mission. Pelayo. Más allá del límite. Dieser neue Teil, bestehend aus drei Episoden, folgt Inspektor Pelayo Gayol auf einer Mission weit entfernt von Spanien: Er schließt sich Eliteeinheiten der kolumbianischen Armee an echten Operationen gegen den Drogenhandel an. Von dichtem Dschungel über Flussrouten bis hin zu bergigen Festungen bietet die Serie einen rohen, aus erster Hand gezeigten globalen Drogenhandelsnetzwerk durch die Augen eines Menschen, der mehr als zwei Jahrzehnte dagegen gekämpft hat. Und Amazon hat gerade einen neuen Trailer für dieses kommende Kapitel veröffentlicht:

Vor fast einem Jahr haben wir hier bei Gamereactor unsere Weltnachrichten-Sektion gestartet, um Geschichten abzudecken, die über Filme, TV-Serien und Videospiele hinausgehen. Geschichten wie diese. Und falls Sie neugierig sind, mehr über Pelayo, Spaniens Special Group of Operations oder den Konflikt, in den er eintaucht, erfahren möchten, sollten Sie das definitiv nicht verpassen, wenn es am 9. Januar auf Prime Video Premiere feiert.