Prime Video-Chef über die Zukunft von James Bond: "Ich wünschte, ich könnte etwas ankündigen... Wir sind nicht bereit dazu"

Seitdem No Time to Die in die Kinos kam und Daniel Craig sich von der Rolle des James Bond zurückgezogen hat, warten wir gespannt auf offizielle Informationen darüber, was die Zukunft des Franchise bringen wird. Im Moment wurde noch nichts Festes enthüllt, aber die Leute bei Amazon MGM Studios und die betreuende Broccoli -Familie arbeiten immer noch daran, den perfekten 007-Nachfolger zu finden.

Als er kürzlich beim Bloomberg Screentime Conference über Bond sprach (danke, The Hollywood Reporter), sprach Prime Video -Chef Mike Hopkins ein wenig über die Zukunft des ikonischen Franchise.

"Auch daran arbeiten wir. Mal sehen. Ich wünschte, ich könnte dort etwas ankündigen, dazu sind wir noch nicht bereit."

Es gibt keine festen Berichte oder Informationen darüber, wer die 007-Aufgaben als nächstes übernehmen wird, aber Buchmacher haben Wetten darüber abgeschlossen, wer diese Rolle in Zukunft übernehmen wird, und derzeit ist der Favorit für die meisten Buchmacher Aaron Taylor-Johnson. Zugegeben, James Norton, Henry Cavill, Callum Turner und Regé-Jean Page sind auch die erste Wahl.

Ich persönlich würde gerne sehen, wie Jack Lowden sich an dem Superspion versucht, aber wen bevorzugen Sie als den nächsten James Bond?