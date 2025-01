Prime Video adaptiert die Buchreihe "Der Aufstieg der Kaiserin"

HQ

Amazon Prime Video scheint großen Gefallen am Fantasy-Genre gefunden zu haben, nachdem bestätigt wurde, dass die nächste Buchreihe, die für die Leinwand adaptiert wird, die Fantasy-Serie Rise of The Empress von Julie C. Dao ist. Wer sich vielleicht etwas von Brandon Sanderson oder Sara J. Maas erhofft hat, muss sich einfach noch ein wenig gedulden und freut sich nun stattdessen auf eine Adaption von Forest of a Thousand Lanterns, dem ersten Teil der Dao-Trilogie. Die Adaption wird von den American Horror Story-Veteranen Crystal Liu und James Wong geleitet, mit einem hochkarätigen Team, zu dem Viola Davis, Forest Whitaker und Gemma Chan gehören. Diese achtteilige Serie wird Daos fantastische Vision zum Leben erwecken, in Malaysia gedreht und weltweit auf Prime Video veröffentlicht.

