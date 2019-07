Pride Run feiert im Herbst LGBTQ+-Community

Im letzten Monat fanden auf der ganzen Welt die Pride-Feiern der Mitglieder und Befürworter der LGBTQ+-Community statt und erst diese Woche haben sich die Kollegen von GamePro mit einer wichtigen Aktion für mehr Toleranz im Internet ausgesprochen. Im Herbst werden die Feierlichkeiten mit dem PC-Spiel Pride Run von IV Productions fortgesetzt, denn wer sich anderen verschließt, verpasst etwas.

Der Titel ist uns ins Auge gestochen und könnte für euch auch einen Blick wert sein, wenn ihr Rhythmus- und Taktgefühl habt. In diesem Spiel müssen wir die Party am Laufen halten und uns Gegnern in einem Tanzduell stellen, um die Liebe in der ganzen Welt zu verbreiten. Wer nicht aufmerksam ist und aus den Takt kommt, verliert seine Anhänger, doch beim Disco-Sound von Hard Ton sollte das hoffentlich nicht so häufig passieren.

Im Ankündigungstrailer und auf den Screenshots von Pride Run seht ihr viele bunte Farben und ein hausgemachten Pixel-Art-Stil. Ach und Donald Trump ist natürlich auch dabei, selbstverständlich ist er das.