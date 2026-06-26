Priced Out: Wie Gaming immer weniger erschwinglich wird

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Es ist kein Geheimnis, dass das Leben in den letzten Jahren deutlich teurer geworden ist. Alles ist gestiegen, außer den Löhnen, und obwohl wir uns darüber lustig machen können, indem wir die Inflation in Freddos messen, sind es bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten immer die Luxusgüter, die zuerst verschwinden.

Im Vergleich zu anderen Hobbys bot Gaming historisch gesehen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Spiele sprengen nie die Bank, Konsolen werden mit der Zeit günstiger, und die Verkäufe sind reichlich und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn man die Stunden investiert, um das Licht anzulassen und Essen auf dem Tisch zu halten, bietet die Flucht in eine andere Welt voller Zauberer, Aliens oder Zombies einen unschätzbaren Trost und eine Atempause von den Belastungen der Außenwelt.

Das Problem ist, dass während wir alle kämpfen, die Spielebranche den Raum nicht zu lesen scheint. Und eines der beliebtesten aktuellen Freizeitbeschäftigungen entgleitet uns allmählich und entwickelt sich zu einem Hobby, das nur den Wohlhabenderen vorbehalten ist. Ist das ein bisschen weit hergeholt? Vielleicht, aber es liegt sicherlich im Bereich der Möglichkeiten, wenn wir betrachten, wie der Preis für Gaming gestiegen ist.

Dynamische, auch bekannt als räuberische Preisgestaltung, genannt

Obwohl das PC-Nutzer kaum betrifft, steigen die Online-Spielpreise für Konsolenspieler seit Jahren. Da die Preise für PlayStation Plus letzten Monat aufgrund offensichtlicher "Marktbedingungen" gestiegen sind (wir hätten bitte gerne genaue Antworten darauf, was das ist), sind Spieler erneut nur wegen des Online-Spielens noch mehr auf Kosten gelassen.

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Sowohl PS Plus als auch Game Pass haben ihre Preise im Laufe der Jahre stetig erhöht, und selbst ihre günstigsten Optionen sind nicht gerade billig. Diese Preiserhöhungen kommen oft mit der Ausrede "Marktbedingungen" und mit wenig Wert oder neuen Dienstleistungen zusammen mit den Erhöhungen.

Aber Sony scheint fest entschlossen zu sein, noch weiter zu gehen. Es sieht nicht nur so aus, als würden weitere Preisanpassungen für PS Plus bevorstehen, sondern das gilt auch für Spiele im digitalen Store, da Sony versucht, "unsere Preisstrategie dynamisch anzupassen". Dynamisch ist hier das Schlüsselwort, da sie in letzter Zeit mit Preisen in ihrem digitalen Shop experimentiert haben.

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Für diejenigen, die es nicht wissen: Dynamische Preisgestaltung ist eine Strategie, bei der Unternehmen die Preise ihrer Waren und Dienstleistungen in Echtzeit anpassen, basierend auf "Marktbedingungen", Wettbewerb und Kundenverhalten. Es ist absolut nicht auf Verbraucher ausgerichtet, und jeder Oasis-Fan wird sagen, dass es einfach darauf ausgelegt ist, so viel Geld wie möglich aus den Leuten herauszuholen. Die jüngste Reunion der ikonischen britischen Band setzte diese Strategie für ihre Tickets ein, mit viel Aufschrei, sodass die Competition and Markets Authority eingreifen musste, da die Tickets fast das Dreifache ihres ursprünglichen Preises kosteten.

Wie wir im März berichtet haben, gab es je nach Region Preisunterschiede von 5-12 % im Geschäft. Und das ist nur die experimentelle Phase; Stell dir vor, wie außer Kontrolle geraten kann, wenn es komplett ausgerollt wird. Die Leute haben diese Oasis-Tickets zu überhöhten Preisen gekauft, und das kann hier definitiv auch passieren.

Die KI ruiniert weiterhin alles

Viele Menschen machen sich Sorgen über die Schleife von Spielen durch das Aufkommen von KI, und das ist auch so. Doch es gibt ein viel unmittelbareres Problem, das künstliche Intelligenz für den Alltagsspieler darstellt. Wir befinden uns in einer Zeit im Konsolenlebenszyklus, in der sie für den Verbraucher günstiger werden sollten, und dennoch sind Konsolen jetzt teurer als beim Start. Die Xbox Series, PlayStation 5 und Switch 2 haben alle ihre Preise erhöht. Wie passiert das?

"Marktbedingungen" könnten hier tatsächlich zutreffen, da das boomende KI-Geschäft viel Hardware erfordert, insbesondere RAM und Speicherkomponenten. Und wenn die Nachfrage steigt, steigen auch die Preise. Das Ergebnis , wie Asha Sharma hervorhebt, ist eine Komponentenkrise. Wenn Konsolenhersteller mit KI um die Materialien für den Bau ihrer Konsolen konkurrieren müssen, können sie sich nicht nur keine niedrigeren Preise leisten, sondern mussten sie auch wegen dieser Nachfrage erhöhen.

Und solange diese KI-Blase nicht platzt, ist das kein Problem, das so bald verschwinden wird.

Grand Theft Auto VI

Da das Cover endlich enthüllt wurde und die Vorbestellungen nun beginnen, ist das Warten auf GTA VI tatsächlich ein Ende in Sicht. Auch wenn sich die letzten Monate quälender anfühlen mögen als die dreizehn Jahre der vorangegangenen Jahre, lenkt Rockstars neueste Veröffentlichung und das größte Spiel seit, nun ja, GTA V, die Augen der gesamten Branche aus anderen Gründen als der Frage, ob es dem Hype gerecht wird. Es könnte durchaus der Wendepunkt für die zukünftigen Spielpreise sein. Es ist ein großes und teures Projekt, und Gerüchte, dass das Spiel zu einem Preis von 100 Dollar erscheinen könnte, kursieren schon seit einiger Zeit und sind nun beweist.

Und wenn Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, darüber spricht, wie viele Spiele im Vergleich zur Inflation ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, ist es keine Überraschung, dass GTA VI offiziell die 70-Dollar-Preisgrenze für Standardeditionen überschreiten wird. Auch wenn 80 Dollar nicht ganz die 100 sind, die viele befürchtet hatten (obwohl die Ultimate Edition diesen Preis trägt), stellt es dennoch ein Problem dar, damit Gaming langfristig erschwinglich bleibt.

Das heißt nicht, dass GTA VI nicht mehr wert ist als der Standardpreis, denn für viele Spieler wird es definitiv so sein, und sie zahlen es bereitwillig. Das Problem ist nicht das Spiel selbst, sondern der Präzedenzfall, den es schafft, und das, was danach kommt. Sobald du diesen neuen Preis festgelegt hast, folgen andere Spiele diesem Beispiel. Und plötzlich rutscht Gaming ein Stück weiter in eine Premium-Ausgabe ab.

Führe Krieg mit deinem Geldbeutel

Wenn die Preise steigen, tun sie das schnell und fallen sehr selten, geschweige denn genauso schnell, wie sie gestiegen sind. Gaming ist nicht die einzige Branche, in der die Preise steigen. Schau dir Fußball als Paradebeispiel an. Dies war das Spiel für die breite Masse, sehr zugänglich wegen seiner Erschwinglichkeit. Jetzt? Das weltweit größte Turnier verlangt Tausende von Dollar für das Finale. Der weltweit beliebteste Sport, der von Milliarden geliebt wird, bekommt jedes Jahr die Fans immer seltener zurück.

Aber was können wir tun? Das Einzige, was wir können, ist, mit unserem Geldbeutel abzustimmen.

Es hat sich als wirksam erwiesen. Der massive Anstieg der Game Pass-Preise im letzten Jahr führte zu Millionen von verlorenen Abonnenten, was eine weitere Anpassung auslöste , bei der die Preise tatsächlich gesunken sind. Ein großer Erfolg für Xbox-Nutzer (es sei denn, man hat kurz vor der Änderung ein paar Prepaid-Karten gestapelt) und ein Zeichen dafür, dass wir, die Verbraucher, als Kollektiv Einfluss auf den Markt haben können.

Wenn das verfügbare Einkommen schrumpft wie eine Chipspackung im Ofen, muss man natürlich wählerischer sein. Wenn wir die dynamische Preisgestaltung stoppen wollen, müssen wir einfach dynamischer mit unserem Gaming sein. Warte auf Verkäufe, mach eine Pause vom Abo und fang endlich an, dich durch den Steam-Backlog zu graben.