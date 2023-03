Prey (2006) sieht mit einer Full-HD-Überarbeitung gut aus

Während wir mit Prey von 2017 einen spirituellen Nachfolger bekommen haben, ist das Original von 2006 immer noch als klassischer FPS-Titel in Erinnerung. Der Cinematic-Trailer zu Prey 2 hat die Erwartungen an eine Fortsetzung, die nie zustande kam, unglaublich hoch gesetzt, aber es gibt immer noch viele Leute, die mehr Prey wollen.

In der Tat könnte eine aktualisierte Mod dem Titel von 2006 ein neues Leben einhauchen. Prey Hi-Def, das hier zu finden ist, ist ein neuer Mod, der dem Spiel High-Poly-Modelle, Schatten- und Lichtdetails und sogar 4K-Texturen verleiht.

Dies nimmt den ursprünglichen nostalgischen Bildern von Prey keinen Abbruch, sondern gibt ihnen eine dringend benötigte Verbesserung. Wenn man bedenkt, dass Arkane im Moment ziemlich beschäftigt mit Redfall zu sein scheint, und es scheint nicht so, als würde Bethesda an etwas anderem als Starfield und The Elder Scrolls VI arbeiten, so dass zumindest für ein paar Jahre Mods wie diese der beste Weg sein könnten, um etwas Prey-Inhalt zu bekommen.

Hast du Prey gespielt?