Pressure schildert die angespannten 72 Stunden vor dem D-Day

Eine der größten und bekanntesten militärischen Invasionen der Geschichte ist der D-Day des Zweiten Weltkriegs. Es war ein Wendepunkt im Krieg und ein Moment, der die Geschichte auf eine Weise geprägt hat, die wir uns nie vorstellen könnten. Da es als eine der gefährlichsten Invasionen der Geschichte galt, waren die Tage vor dem D-Day für die Beteiligten unglaublich stressig, und genau das sehen wir in filmischer Form in einem neuen Film von Focus Features.

Bekannt als Pressure, taucht dieser Film in die 72 Stunden vor dem D-Day ein und zeigt, wie viele der alliierten Führer dafür sorgten, dass die enorme Invasion wie beabsichtigt verlief und erfolgreich wurde.

Die Zusammenfassung des Films erklärt: "In den angespannten 72 Stunden vor dem D-Day und dem Schicksal der freien Welt, das am seidenen Faden hängt, folgt Pressure General Dwight D. Eisenhower und Captain James Stagg, als sie vor einer unmöglichen Wahl stehen – die größte und gefährlichste Seeinvasion der Geschichte zu starten oder riskieren, den Krieg ganz zu verlieren."

Pressure bringt außerdem eine recht vielschichtige Besetzung zusammen, denn wir sehen Brendan Fraser als General Dwight D. Eisenhower, Andrew Scott als Captain James Stagg, Damian Lewis als Marshall Bernard Montgomery, Kerry Condon als Captain Kay Summersby und viele mehr.

Da die Premiere für den 29. Mai angesetzt ist, können Sie unten den Trailer zu Pressure sehen.